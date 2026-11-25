Nach den Enthüllungen zur „Liste Coesfeld“ schließt die Stadt Köln 62 Personen aus dem Bleiberechtsprogramm aus. Nun sollen strengere Regeln für Straftäter folgen.

Nach Berichten hat Köln 62 Personen aus dem umstrittenen Bleiberechtsprogramm ausgeschlossen und will Kriterien ändern.62 Personen sind raus: Die Stadt Köln hat sie aus ihrem umstrittenen Bleiberechtsprogramm ausgeschlossen.

Ein Stadtsprecher bestätigte das auf Anfrage. Vorausgegangen waren Enthüllungen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur sogenannten Liste Coesfeld. Was steckt dahinter? Das Land NRW hatte der Stadt Hilfe angeboten, um Reisedokumente für ausreisepflichtige Menschen aus Westbalkanstaaten zu beschaffen.

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Köln lehnte ab. Öffentlich machte das der „Kölner Stadt-Anzeiger“ Anfang August. Die Begründung der Stadt damals: Man wolle diese Menschen integrieren. Die Liste selbst stammt von der Zentralen Ausländerbehörde Coesfeld.

Sie übermittelte im Jahr 2024 insgesamt 471 Personen nach Köln. 218 von ihnen nahmen am Kölner Bleiberechtsprogramm teil, das Menschen Perspektiven für einen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen soll. Unter ihnen: 79 verurteilte Straftäter. Teils ging es um schwere Straftaten wie Vergewaltigung, Raub, gefährliche Körperverletzung und Geldwäsche. Jetzt sollen die Kriterien für das Programm geändert werden.

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Noch diese Woche will die Stadt neue Regeln vorlegen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr. Beschließen soll sie der Rat am 10. Dezember. Und noch eine Zahl lässt aufhorchen, die jetzt ebenfalls bekannt wurde: Von den insgesamt 471 Personen der Liste Coesfeld konnte die Stadt Köln bislang nur acht abschieben.

Zehn sollen freiwillig ausgereist sein, acht leben demnach nicht mehr in Köln. Bei 25 Personen sei der Aufenthaltsort unbekannt, heißt es. Die Vorgänge um die Liste Coesfeld sorgten bundesweit für Diskussionen. Deshalb veröffentlichte die Stadt Köln am 24.

September einen 94-seitigen Prüfbericht dazu. Im Raum stand der Vorwurf, das Kölner Ausländeramt habe Teilnehmer des Bleiberechtsprogramms möglicherweise privilegiert behandelt und vor Abschiebungen geschützt. Die Stadt verneinte das. Die Bezirksregierung Köln sieht das anders.

In einer internen Bewertung für die Landesregierung erklärte sie vor zwei Wochen, es gebe Anhaltspunkte für eine solche Praxis.die gestern bekannt wurden. Demnach sollen 400 ausreisepflichtige Iraker und Migranten vom Westbalkan seit 2022 allein in Köln 3732 Straftaten begangen haben. Knapp 3200 Verfahren gehen auf das Konto von 288 geduldeten Personen aus Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien. Die Zahlen stammen aus einer Antwort von NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag.

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Diese liegt dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vor. Die Ministerin hatte zuvor ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. Das Ziel: Straftäter schneller in ihre Heimatländer abschieben. Unter anderem sollen ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder schneller erfasst und ihre Rückführung priorisiert werden.

Außerdem sollen die Verfahren in den Kommunen enger begleitet werden. Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ kündigte Schäffer an, man werde für „eine größere Verbindlichkeit“ in den beteiligten Behörden sorgen. Ob Unterstützungsangebote des Landes auch angenommen werden, solle „nachgehalten werden“. Aufklärung und Transparenz rund um die Coesfelder Liste seien zudem nötig, um „die Akzeptanz und Solidarität mit Geflüchteten zu erhalten, die unsere Unterstützung und unseren Schutz brauchen und die bei erfolgreicher Integration Bleiberechte bekommen können“.