Ubisoft weist eine allgemeine KI-Pflicht zurück und betont, dass Teams generative KI je nach Projekt selbst bewerten sollen.

Ubisoft sieht sich mit Kritik an seiner Strategie für generative künstliche Intelligenz konfrontiert. Nachdem mehrere Mitarbeiter gegenüber dem Magazin Vertical Slice über einen zunehmenden Druck zur Verwendung entsprechender Technologien berichtet hatten, hat sich der französische Spielehersteller jetzt zu den Vorwürfen geäußert.

Eine allgemeine Verpflichtung zur KI-Nutzung bei neuen Projekten gebe es laut Unternehmen nicht. Auslöser der Diskussion ist eine Recherche von Vertical Slice vom 25. November 2026. Darin schildern mehrere anonym bleibende Ubisoft-Mitarbeiter, dass Entwicklungsteams bei der Vorstellung neuer Spielprojekte zunehmend erklären müssten, wie sie generative KI einsetzen wollen.

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Wer auf entsprechende Werkzeuge verzichten möchte, müsse demnach ausführlich darlegen, weshalb diese für das jeweilige Vorhaben ungeeignet seien. Laut den befragten Beschäftigten könnten Projektvorschläge ohne eine solche Auseinandersetzung mit der Technologie keine Zustimmung erhalten. Die Unternehmensführung sehe in generativer KI offenbar eine Möglichkeit, Entwicklungsabläufe zu beschleunigen. Kleinere Teams sollten dadurch schneller Prototypen erstellen, unterschiedliche Ansätze ausprobieren und weniger erfolgversprechende Ideen früher verwerfen können.