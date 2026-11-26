Eine Erkältung kann auch das Herz in Mitleidenschaft ziehen. Ein Kardiologe erklärt, welche Beschwerden auf eine Myokarditis hindeuten.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden SieHier erklärt er, welche Symptome auf eine Herzmuskelentzündung nach einer Erkältung hinweisen, wie die Diagnose der Myokarditis abläuft und worauf es bei der Behandlung ankommt.auch oft ein Herzinfarkt einstellen, das erleben wir gerade in der kalten Zeit jetzt häufig. Davor müssen wir als Kardiologen wirklich warnen. Die beste Vorbeugung ist die Impfung.

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Bei einer Erkältung ist das zwar nicht möglich, bei der Grippe aber doch. Aber eine weitere Gefahr ist eben auch die Myokarditis. Es trifft übrigens häufig eher jüngere Leute. Nach einer Erkältung sollte man bestimmte Symptome ernst nehmen – dahinter könnte eine Herzmuskelentzündung stecken.