Ein letzter Kultspruch und Tränen im Kommissariat: So verabschiedet sich Marisa Burger nach fast 25 Jahren von den 'Rosenheim Cops'.

im ZDF zu sehen. Nach fast 25 Jahren verabschiedet sich die Figur damit nicht nur aus dem Kommissariat, sondern auch aus Rosenheim, wieDie Sekretärin hat ihr Herz an den Headhunter Tom Ritter verloren und entscheidet sich für ein gemeinsames Leben mit ihm in Australien.

Bevor es so weit ist, erleben die Zuschauer aber noch einmal einen ganz besonderen Moment. Bei ihrem letzten Auftritt an der Seite ihres Kollegen Michi Mohr fällt ein allerletztes Mal der Kultsatz, der ihre Figur seit mehr als zwei Jahrzehnten ausmacht: "Es gabat a Leich.

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" Schon in der vorherigen Folge deutet sich Frau Stockls Entschluss an. Auf einer Bank mit Blick über Rosenheim denkt sie über die zunächst abgelehnte Möglichkeit nach, Tom nach Australien zu begleiten und dort als Tourmanagerin in der Touristik zu arbeiten. Gegenüber Michi betont sie: "Ich weiß, wo meine Heimat ist.

" Seine Antwort "Heimat ist da, wo mein Herz ist", bringt sie schließlich zum Nachdenken. In ihrer Abschiedsfolge bittet Michi sie nach einem Leichenfund in der Verwaltungsakademie, ihren Kultsatz noch ein letztes Mal zu sagen. Danach fragt er bewegt: "Hast du das jetzt wirklich zum letzten Mal gesagt?

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" Am Ende wartet das ganze Team mit Blumen und Luftballons am Empfang auf sie, und es fließen Tränen. Ihren Platz übernimmt Christin Lange. Gemeinsam mit Marianne Grasegger hatte Frau Stockl bei der Suche geholfen. Dabei stellten die beiden fest, dass sich Christin heimlich zur Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation ausbilden ließ und damit perfekt für den Job ist.im Jahr 2002 zum festen Ensemble und war bereits in der allerersten Folge als Miriam Stockl dabei.

Über die Jahre wurde die Polizeisekretärin mit ihrem charakteristischen Ausruf zu einer festen Größe im Kommissariat. Dass die Schauspielerin die Serie verlassen würde, war bereits Monate vor der Ausstrahlung ihres letzten Auftritts bekannt geworden. Ihre Figur lässt ihre langjährige Heimat und die vertrauten Kollegen zurück, um am anderen Ende der Welt neu anzufangen. Statt Leichenfunden in Oberbayern warten auf die frühere Polizeisekretärin künftig Reisegruppen in Australien.

Marisa Burger bei der 30. José Carreras Gala in LeipzigImago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig und Alexander Ollig in "Die Rosenheim-Cops" 2023Ohne sie fehlt der Serie ein großes Stück ihres Charmes. Das Ensemble wird ihren Abschied gut auffangen.