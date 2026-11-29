Seine Familie wartete daheim. Nino de Angelo feierte lieber mit Freunden. Heute bereut der Sänger seine Weihnachtsabstürze.

räumte der Schlagerstar ein, seine Familie an Heiligabend wiederholt im Stich gelassen zu haben. Während sie auf ihn wartete, verbrachte er die Zeit lieber feiernd mit Freunden in einem Kölner Lokal, wo unter anderem Champagner und Wodka Tonic flossen.

Nicht selten fand er erst schwer betrunken den Weg nach Hause. Wie er selbst berichtete, endete das Ganze sogar damit, dass er unter dem Weihnachtsbaum lag und das Auspacken der Geschenke nicht mehr bewältigen konnte. Die Folgen waren heftig: Die Abstürze sorgten in seinen damaligen Ehen für massiven Streit und trugen auch zu Trennungen bei. Heute zieht der "Jenseits von Eden"-Interpret die Konsequenzen.

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Die anstehenden Feiertage im Allgäu möchte er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Simone komplett ohne Alkohol verbringen. Passend dazu steht"Früher war es Tradition, mich an Heiligabend nachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Es gab Champagner und Kaviar, aber es kamen dann auch einige Wodka Tonics dazu. Ich wollte um 17 Uhr zu Hause bei der Familie sein, aber das ist dann leider ein paar Mal schiefgegangen.