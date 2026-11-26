Ständiges Bodyshaming setzt Gloria Schwesinger zu. Nach einem Kommentar über ihre Gesichtshärchen rasierte sie sich letztendlich doch.

-Storys sprach der Realitystar jetzt offen über die Beleidigungen und das Bodyshaming, die sie nach eigener Aussage regelmäßig über sich ergehen lassen muss. Immer wieder gehe es dabei um ihr Aussehen.

Im Netz werde so ziemlich alles an ihr bemängelt – von ihrer Statur über ihre Haare und Augenbrauen bis hin zu Händen, Füßen, Oberweite und Cellulite. Besonders nahe ging ihr jedoch eine Bemerkung über einen vermeintlichen Damenbart. Als Reaktion darauf zupfte oder rasierte sichdie feinen Härchen im Gesicht weg, obwohl sie diese eigentlich als ganz natürlich ansieht. Das unschöne Resultat: Die Haut reagierte gereizt und es entstanden kleine Unreinheiten.

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Die vielen Nachrichten nagen auch an ihrem Selbstwertgefühl, wie sie deutlich macht: "Glaubt ihr, dass solche Nachrichten und solche DMs und Kommentare, dass die dazu beitragen, dass jemand ein Selbstbewusstsein aufbauen kann, wenn ständig, wirklich ständig aufs Aussehen gegangen wird?