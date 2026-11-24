Nach den Vorwürfen wegen Gewalt an seiner Frau meldet sich Influencer JP Kraemer mit einem Video zurück.

Nach mehreren Wochen Auszeit meldet sich der Dortmunder Tuner Jean Pierre Kraemer auf seinem Youtube-Kanal zurück. In seinem neuen Video kündigt er an, wieder nach vorne schauen und neue Auto-Inhalte veröffentlichen zu wollen.habe.

Er habe daraus gelernt und wolle sich noch einmal bei den Menschen entschuldigen, die er verletzt habe.

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"Kraemer hatte Ende August eingeräumt, gegenüber seiner Noch-Ehefrau gewalttätig geworden zu sein. In dem damaligen Video kündigte er zunächst an, seine Unternehmen aufzugeben und eine Therapie zu beginnen. Wenig später öffneten seine Dortmunder Betriebe wieder, Kraemer selbst nahm sich offenbar zunächst eine Auszeit.einen Strafbefehl über 270.000 Euro gegen ihn erlassen. Dabei geht es um zwei Fälle von Körperverletzung und Sachbeschädigung.

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Die Staatsanwaltschaft hatte zudem weitere Ermittlungen gegen Kraemer eingeleitet. Vereinzelt gibt es aber auch offene Fragen dazu, wie es mit seinem Unternehmen, Mitarbeitern und bisherigen Kooperationen weitergeht. In den ersten Stunden sammelte das Video rund 380.000 Aufrufe. Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen?

Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu. Der Dortmunder Michael Draeger sammelt seit 20 Jahren für eine Weihnachtsaktion der Tafel. Noch nie war es so schwer, sagt er.