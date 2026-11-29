Für 2027 hat sie bereits etwas Besonderes im Auge.

Fast vier Jahre lang gehörte Nadine Hofmann als Nataly Jäger fest zum GZSZ -Kiez. Doch als im Jahr 2000 ihre letzte Klappe fiel, wurden die Emotionen zu viel.

„Der letzte Drehtag war schrecklich – ich hab nur geheult“, erinnert sich die heute 50-Jährige. Umso emotionaler dürfte das Wiedersehen gewesen sein: Beim großen GZSZ-Klassentreffen traf Hofmann jetzt auf ehemalige Weggefährten und ließ mit ihnen eine ganz besondere Zeit wieder aufleben. Uns verrät sie jetzt im Interview, wie sie das erlebt hat und blickt noch mal wehmütig auf ihren letzten Drehtag zurück.

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Als Nadine Hofmann im Jahr 2000 „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verließ, ging auch ihre Rolle Nataly Jäger aus Berlin. Während ihrer Zeit bei der RTL-Serie war sie noch unter ihrem damaligen Namen Nadine Dehmel zu sehen. Natalys Liebesgeschichten mit Ricky Marquart undZum Ehemaligentreffen kamen unter anderem Lisa Riecken, Raphaël Vogt, Nina Bott, Daniel Fehlow, Laurent Daniels, Tim Sander, Jessica Ginkel, Susan Sideropoulos und Josephine Schmidt. , erzählt Nadine Hofmann.