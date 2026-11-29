Daniel Morgenroth stärkt Florian Silbereisen den Rücken. So erlebt er den Traumschiffkapitän hinter den Kulissen.

bei den Kolleginnen und Kollegen an Bord voll akzeptiert ist – und zwar nicht nur bei den Darstellern, sondern auch bei der Crew hinter den Kulissen.

"In die Rolle des Kapitäns ist er immer mehr hineingewachsen und seine Vorbereitung auf die Arbeit ist vorbildlich. "blickt dagegen vor allem auf das, was die Reihe seit Jahrzehnten so erfolgreich macht: "Die Dreifaltigkeit, bestehend aus Romantik, Drama und Humor, ist das Erfolgsrezept", erklärt er im Interview mit dem Magazin.dem ZDF-"Traumschiff" auch über die anstehenden Feiertage als Kapitän Max Parger erhalten. Im Jahr 2019 hatte er die Rolle des Schiffschefs übernommen und ist seitdem regelmäßig in den Festtagsausgaben zu sehen.

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Am 26. Dezember 2026 zeigt der Sender zur Primetime die neue Folge "Nil". Nur wenige Tage später, am 1. Januar 2027, folgt bereits die nächste Ausgabe, die rund um die vietnamesische Insel Phu Quoc spielt.