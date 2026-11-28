Hass statt Rückhalt in einer schweren Zeit: Anna Heiser erklärt jetzt ihre Pläne für einen Rückzug aus den sozialen Medien.

erklärte der Realitystar jetzt offen, weshalb sie dort künftig nicht mehr weitermachen möchte. Für ihre Entscheidung gebe es mehrere Gründe. Ausschlaggebend seien jedoch die massiven Anfeindungen gewesen, mit denen sie ausgerechnet während einer besonders belastenden Lebensphase konfrontiert worden sei.

An ihre Community gerichtet schrieb"Der Auslöser war der Hass, der mir entgegenkam, als ich mich in einer der schwierigsten Situationen in meinem Leben befand.

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" Undankbar sei sie dabei keineswegs. Die Möglichkeiten, die sich ihr durch die Plattformen eröffnet haben, wisse sie ebenso zu schätzen wie den Rückhalt ihrer Follower. Trotzdem fühle sich die Onlinewelt für sie mittlerweile einfach nicht mehr richtig an.bezeichnete Social Media in ihrer Instagram-Fragerunde als "eine selbstkreierte Parallelwelt, die vielen Menschen den Bezug zur Realität klaut". Dabei stellte sie klar, dass sie keineswegs alle Nutzer über einen Kamm scheren wolle.