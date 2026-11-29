Vor rund einem Jahr erlitt Hartmut Engler einen Herzinfarkt. Nur wenige Tage, nachdem er diese Nachricht öffentlich machte, musste er einen TV-Auftritt kurzfristig absagen. Nun scheint es ihm besser zu gehen: Der Sänger probt wieder mit Pur auf der Bühne.

Vor rund einem Jahr erlitt Hartmut Engler einen Herzinfarkt. Nur wenige Wochen, nachdem er diese Nachricht öffentlich machte, musste er einen TV-Auftritt absagen. Jetzt können seine Fans wieder aufatmen: Der Pur-Sänger probt für die anstehende Tour.

"Die Ärzte sprachen von meinem zweiten Geburtstag – um ehrlich zu sein: Ich hatte sehr viel Glück! " Mit diesen Worten machte-Sänger "eine gute Erholungsphase" hinter sich und kündigte an: "Ich freue mich mit der ganzen Band auf die anstehende Tour. "des Musikers gedämpft. Nun hat Pur aber wieder gute Nachrichten zu vermelden: Die Proben für die anstehende Tour haben begonnen – und Hartmut Engler ist ganz vorne mit dabei.

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Am späten Samstagabend, 28. November 2026, veröffentlicht der Instagram-Account der Band Pur mehrere Fotos. Direkt das erste zeigt ihren Sänger und Frontmann Engler, der mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht auf der Bühne steht. Sein Gesicht wird so stark beleuchtet, dass die Aufnahme beinahe überbelichtet ist – Engler strahlt förmlich.