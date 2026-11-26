Nach ihrer schweren Hirnblutung steht Alina Süggeler mit Frida Gold wieder auf der Bühne. Ihre Fans machen das Comeback für sie besonders.

von dem Abend. Ihre Worte zeigen, wie intensiv sie jeden Moment mit ihrem Publikum erlebt. Dabei ist ihr sogar etwas völlig Neues aufgefallen: "Mir ist nach der Show aufgefallen, dass ich zum allerersten Mal nicht möchte, dass eine Tour vorbeigeht.

Ich lieb's grad so sehr mit euch". Außerdem wandte sie sich mit einem besonderen Dank an ihre Fans, die sie bei ihrer Rückkehr auf die Bühne unterstützen und viel Rücksicht auf sie nehmen.

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"Danke, fürs so behutsam sein", richtete die Frontfrau ihren Zuschauern aus. – Das Tauschkonzert" in Südafrika abgeschlossen, als sie während eines Aufenthalts in Paris plötzlich unter starken Kopfschmerzen litt. Hinzu kamen ein steifer Nacken und eine versteifte Wirbelsäule. Die Ärzte stellten eine Subarachnoidalblutung fest, eine Form der Hirnblutung.