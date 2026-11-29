Über 100 Tage nach dem Aus spricht Ben Tewaags Ex über Schattenseiten der Beziehung – doch das lässt der 50-Jährige nicht unkommentiert.

mehrere Selfies seiner früheren Partnerin und ein gemeinsames KI-Bild. Außerdem erhob er heftige Vorwürfe gegen Elena und gegen die Medien, die über die Sache berichtet hatten.schreibt: "Liebe Elena, die Beziehung mit dir war ernst gemeint.

Du sprichst besser Deutsch als ich Spanisch. Ich danke dir für die schöne Zeit. Wir sind seit über 100 Tagen getrennt. Wenn dir jetzt langweilig geworden ist und du Bild und Burda kontaktierst: Erstens, lass dich bezahlen, und zweitens, achte auf Wahrheit.

Advertisement

Abrechnung aber noch nicht vorbei. In weiteren Posts warf der Schauspieler seiner Ex vor, immer wieder für Presseberichte gesorgt zu haben, und bezichtigte einzelne Herausgeber, Fake News und falsche Tatsachenbehauptungen zu verbreiten. Am Ende wurde er deutlich und schrieb: "Fazit: Elena, Springer, Burda, f*ckt euch.