Jensen Huang verlässt Nvidia, doch seine Familie behält die Macht. Madison, Spencer und Nico Huang bleiben in Schlüsselfunktionen und prägen die KI-Strategie des Chipkonzerns.

Jensen Huang hat sein Amt als CEO von Nvidia niedergelegt, nachdem öffentliche Berichte über außereheliche Beziehungen und Verbindungen nach China sein Image erschüttert hatten. Der Mitgründer des Chipkonzerns, den er 1993 ins Leben rief, verlässt die operative Spitze, doch die strukturelle Machtverteilung im Unternehmen bleibt weitgehend unverändert. Seine Familie behält die Kontrolle über zentrale strategische Bereiche, was die aktuelle Führungsübernahme durch Colette Kress herausfordern könnte.

Madison Huangs ungeschriebene Macht als Stabschefin

Obwohl Madison Huang offiziell nur den Posten der Senior-Direktorin für Produkt- und Technikmarketing innehat, fungierte sie intern de facto als Stabschefin ihres Vaters. Die 35-jährige Tochter übte einen erheblichen Einfluss auf Entscheidungen aus, der oft über ihre formale Hierarchieebene hinausging. Mitarbeiter berichteten der New York Times, dass sie ihre Autorität gegenüber ranghöheren Führungskräften deutlich zur Geltung brachte.

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Einer der bekanntesten Konfliktfälle ereignete sich im Februar, als Madison Huang mit Jay Puri kollidierte, der damals stellvertretender Geschäftsführer im Bereich Worldwide Field Operations war. Puri hielt auf einer Konferenz in Indien einen Vortrag, obwohl dies ursprünglich Jensen Huang vorbehalten war. Madison Huang reagiert laut Berichten wütend auf diese Abweichung von der Planung.

Die Situation eskalierte, als Puri der jungen Direktorin antwortete, er sei bereit, ihre Fragen zu beantworten, sofern sie aufhören würde, ihn anzuschreien. Dieses Vorfall markierte einen Wendepunkt in der internen Dynamik. Jay Puri verließ das Unternehmen bereits ein halbes Jahr später nach mehr als zwanzigjähriger Betriebszugehörigkeit.

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Nach Angaben der New York Times beruft sich die Berichterstattung auf Aussagen von mehr als einem Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter. Die Atmosphäre im Unternehmen wird als von Angst geprägt beschrieben, da selbst hochrangige Manager glaubten, Madison Huang nicht widersprechen zu können. Der Grund dafür war die direkte und ungeschützte Verbindung ihres Vaters, des Firmenchefs.

Das Familientrio behält Schlüsselpositionen im Konzern

Neben Madison Huang verbleiben auch andere Familienmitglieder in einflussreichen Rollen innerhalb von Nvidia. Ihr Bruder Spencer Huang, der 36 Jahre alt ist, kümmert sich weiter um die Robotik-Sparte des Unternehmens. Diese Abteilung ist für die zukünftige Entwicklung autonomer Systeme und physischer KI-Anwendungen von zentraler Bedeutung.

Eng verbunden mit den Geschwistern ist Madisons Ehemann, der Schweizer Nico Caprez. Er bekleidet das Amt des Vizepräsidenten für globale KI-Infrastruktur. In dieser Funktion hat er direkten Zugang zu den kritischsten Technologien und Netzwerken des Chipherstellers. Die drei Familienmitglieder galten unter Mitarbeitern als verlängerter Arm von Jensen Huang.

Madison Huang wird dabei die größte影响力 zugeschrieben, gefolgt von ihren Brüdern und ihrem Schwiegersohn. Sie trieb die öffentliche Selbstvermarktung ihres Vaters als prominenter Tech-CEO aktiv voran. Ihre Rolle erstreckte sich somit nicht nur auf interne Operationen, sondern auch auf die externe Wahrnehmung des Unternehmens.

Disruptive Führung und Coaching-Maßnahmen

Der Führungsstil der Huang-Familie stieß zunehmend auf Widerstand bei den Belegschaft. Als es 2025 zu den ersten negativen Berichten über Jensen Huang kam, forderte Madison Huang das Kommunikationsteam von Nvidia auf, entschieden und aggressiv dagegenzuhalten. Sie sah sich in der Pflicht, den Ruf des Firmenchefs zu schützen.

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Doch die Beschwerden über ihr Verhalten häuften sich so sehr, dass die Personalabteilung einschreiten musste. Madison Huang wurde für mehrere Monate zu wöchentlichen Coaching-Sitzungen verpflichtet. Diese Maßnahme sollte ihre zwischenmenschlichen Kompetenzen und ihren Umgang mit Kritik verbessern.

Trotz dieser Interventionen bleibt ihre Präsenz im Unternehmen eine ständige Größe. Die New York Times bilanziert, dass seine Kinder und sein Schwiegersohn eine mächtige und manchmal disruptive Rolle spielen werden. Ihre Positionen sind so tief in der Struktur verankert, dass sie auch ohne den direkten CEO weiterhin Einfluss nehmen können.

Herausforderung für Interims-Chefin Colette Kress

Colette Kress führt Nvidia seit dem Abgang von Jensen Huang interimsmäßig. Sie steht nun vor der Aufgabe, das Unternehmen zu stabilisieren, während sie gleichzeitig mit der etablierten Macht der Familie Huang umgehen muss. Die Dynamik, die durch Madison Huang geprägt war, wird Kress wahrscheinlich direkt spüren.

Außerhalb des Unternehmens wird bereits über die Zukunft spekuliert. Prominente Tech-Größen wie Elon Musk äußern den Wunsch, Jensen Huang wieder an die Spitze von Nvidia zu sehen. Diese öffentliche Debatte könnte den Druck auf die interimsmäßige Führung weiter erhöhen.

Jensen Huangs Austritt markiert ein Ende einer Ära, hinterlässt aber eine Machtstruktur, die familiär dominiert bleibt. Die Zukunft von Nvidia wird maßgeblich davon abhängen, wie Colette Kress mit der Einflussnahme von Madison, Spencer und Nico Huang navigiert. Der Chipkonzern bleibt ein zentraler Akteur in der globalen KI-Industrie, auch unter neuen Bedingungen.