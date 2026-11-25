Zwei Wochen lang machte die Heizung Probleme, dann blieb nur Homeschooling. Was jetzt wieder möglich ist.

Erst Bibber-Temperaturen im Klassenzimmer, dann Unterricht zu Hause – doch im Kaifu-Gymnasium in Eimsbüttel kehrt jetzt wieder Normalität ein. Lange Gesichter bei den Schülern, Freude bei den Eltern: Die Heizung im Kaifu-Gymnasium in Eimsbüttel läuft wieder!

Heißt: Ab Donnerstag ist wieder Präsenzunterricht. Der kurze Ausflug ins Homeschooling ist beendet. Das gab Schulleiter Arne Wolter am Mittwochmittag gegenüber den Elternvertretern bekannt. Nach einem weiteren Einsatz des zuständigen Landesbetriebs Schulbau Hamburg habe er sich gemeinsam mit einem Mitarbeiter davon überzeugen können, „dass wir jetzt wieder in allen Räumen die erforderlichen 19 Grad Raumtemperatur erreichen“.

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Die Schüler der Jahrgänge sechs bis zehn waren am Dienstag informiert worden , dass sie am nächsten Tag zu Hause bleiben und ihre Aufgaben zu Hause über die digitale Lernplattform „itslearning“ bearbeiten sollten. Darüber hatten sich viele gefreut. Zuvor hatte die Heizung im Westflügel der Schule am Isebekkanal zwei Wochen lang Probleme bereitet. Mehrere Handwerksfirmen hatten vergeblich nach der Ursache gesucht.

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Am Dienstag herrschten dann in den Klassenräumen Bibber-Temperaturen, sodass aus gesundheitlichen Gründen ein Homeschooling angeordnet wurde. Schuld an der Heizungsmisere war nach Angaben von Schulbau Hamburg eine defekte Rücklaufklappe, die verhindert hatte, dass das Heizungswasser richtig zirkulierte. Das Bauteil wurde am Dienstag ausgetauscht, am Mittwoch wurden die Reparaturarbeiten fortgesetzt – dieses Mal mit Erfolg. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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