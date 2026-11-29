Alexander Rössing-Lelesiit provoziert beim Remis gegen den FC Bayern die Rote Karte von Joshua Kimmich. Stunden nach dem Abpfiff veröffentlicht der Norweger rassistische Beleidigungen gegen ihn.

nachdem sein Gegenspieler Joshua Kimmich wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt worden warIn seiner Instagram-Story zeigte Rössing-Lelesiit einen Screenshot von einer Nachricht, in der er mit abstoßenden Worten verunglimpft wurde.

Unter einem weiteren Post des 19-Jährigen fanden sich ebenfalls zahlreiche Anfeindungen und Drohungen. Alexander Rössing-Lelesiit fährt mit dem HSV gegen den FC Bayern einen Punkt einGleichzeitig erhielt der HSV-Youngster aber auch viel Zuspruch, etliche User verteidigten Rössing-Lelesiit vehement. Auslöser der verbalen Übergriffe war eine Szene in der 44. Spielminute gewesen.

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Bei einer Einwurfsituation für die Hamburger in der Nähe des Münchner Strafraums animierte Rössing-Lelesiit das heimische Publikum, dann rempelte er im Vorbeigehen Kimmich an. Der Bayern-Leader zog ihm daraufhin an den Haaren. Schiedsrichter Bastian Dankert zückte Rot. Kimmich protestierte noch, verließ dann aber den Platz.