Tennisstar Ben Shelton und US-Fußballerin Trinity Rodman gingen knapp zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Doch nun soll alles aus und vorbei sein: Der Sportler und die Tochter von NBA-Legende Dennis Rodman haben sich getrennt.

Tennisstar Ben Shelton und US-Fußballerin Trinity Rodman gingen knapp zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Doch nun soll alles aus und vorbei sein: Der Sportler und die Tochter von NBA-Legende Dennis Rodman haben sich getrennt.

, 24, auf dem Fußballplatz stand. Und umgekehrt scheute die Fußballerin keine Mühen, um ihren Freund bei wichtigen Tennisturnieren zu unterstützen. Doch mit dem gemeinsamen Anfeuern – oder gegebenenfalls Trösten – soll es nun vorbei sein. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, sollen die US-Sportstars nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen.

Also read Nach fast 20 Jahren soll 'Rush Hour 4' endlich kommen: Jackie Chan hat unterschrieben

Ben Shelton, der auf der ATP-Weltrangliste aktuell auf Platz 4 steht, und Trinity Rodman seien ihre vollen Terminkalender sowie die ständigen Reisen zum Verhängnis geworden. Trotz ihrer Trennung würden die Tochter von Ex-Basketballspieler, 65, und der Tennisstar laut "Daily Mail" weiterhin ein enges Verhältnis pflegen. Zu dem angeblichen Liebesaus haben sich die beiden bisher nicht geäußert. Erst im September hat Ben Shelton offen darüber gesprochen, dass seine Beziehung mit der Stürmerin der Washington Spirits einige Herausforderungen mit sich bringt.

Ich glaube, was viele Leute nicht sehen, ist: Wenn wir tatsächlich mal Zeit oder ein paar freie Tage haben, sind wir so erschöpft, dass es schwerfällt, irgendetwas zu unternehmen. Es ist schwer, Zeit zu finden.

Advertisement

"Beide würden derzeit für ihre Sportkarrieren viele Opfer bringen. Sie seien in ihrer "Blütezeit" und würden sich auf ihre beruflichen Ziele fokussieren.

"Aus meiner Sicht wird dies die härteste und zermürbendste Zeit in unserer Beziehung sein. Nichts davon ist einfach. Aber jemanden zu haben, auf den ich mich stützen kann, der selbst ein Spitzensportler ist und ebenfalls auf sehr hohem Niveau agiert, hilft mir in vielerlei Hinsicht", betonte der 24-Jährige schließlich. Nachdem bereits eine Weile Liebesgerüchte kursierten, machten Ben Shelton und Trinity Rodman ihre Beziehung Ende März vergangenen Jahres offiziell.

Damals postete er auf seinem Instagram-Account eine Fotogalerie, die unter anderem einen Schnappschuss mit seinem Vater, Ex-Tennisspieler Bryan Shelton, 60, beinhaltete. Auf dem letzten Bild in der Reihe steht er mit Trinity Rodman in einem Aufzug. Die 24-Jährige gibt ihm einen sanften Kuss auf die Wange.

"Ich war konzentriert, aber ich steige stetig auf, ich bin noch lange nicht auf meinem Höhepunkt", schrieb er dazu.