Die Gewalt vom 31. Oktober hat für Betriebe in Frankfurt teils existenzielle Folgen. Das Land greift ihnen unter die Arme – und will finanzielle Lücken schließen.

Die Gewalt vom 31. Oktober hat für Betriebe in Frankfurt teils existenzielle Folgen. Das Land greift ihnen unter die Arme – und will finanzielle Lücken schließen.

Frankfurt/Wiesbaden - In der Krawallnacht an Halloween waren in Frankfurts Innenstadt mehrere Dutzend Geschäfte geplündert und demoliert worden – nun kündigt die Landesregierung eine Unterstützung für die betroffenen Ladenbesitzer in Höhe von 600.000 Euro an. Das Geld solle dabei helfen, verbleibende finanzielle Lücken so weit wie möglich zu schließen, erklärte die Landesregierung in Wiesbaden.

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"Die unerhörten Gewalttaten in der Frankfurter Innenstadt am 31. Oktober haben teilweise existenzielle Folgen für dortige Einzelhändler, Gewerbetreibende und den Mittelstand", sagte Regierungschef Boris Rhein .