Andy Taylor ist mit 65 Jahren gestorben. Wie die Musik dem Gitarristen nach seiner unheilbaren Krebsdiagnose Halt gab.

bis zuletzt ein wichtiger Anker. Sie gab ihm nach seiner unheilbaren Krebsdiagnose die Kraft, sein Leben weiterhin bewusst zu gestalten. Bei dem Duran-Duran-Gitarristen war im Jahr 2018 Prostatakrebs im vierten Stadium festgestellt worden.

In einem Beitrag vonsprach der Brite 2023 offen darüber, wie sehr ihm seine Arbeit in dieser schweren Zeit half.

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"Weil ich Musik mache , hat sie mir wirklich geholfen, mit dem Pessimismus einer unheilbaren Krankheit, aber zugleich mit dem Optimismus des Musikmachens zu leben. " Seinen Alltag wollte sich der Musiker von der düsteren Prognose nicht diktieren lassen. Er tüftelte weiter an neuen Songs und zog gemeinsam mit Freunden umher. So wollte er die ihm verbleibende Zeit so intensiv wie möglich auskosten.