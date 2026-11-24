Schon lange steht die NRW -Polizei in der Kritik, weil sie die US-Software Palantir nutzt. Nun findet sie einen deutschen Anbieter.

Die Polizei Nordrhein-Westfalen setzt bei der Datenanalyse künftig auf das deutsche Technologieunternehmen Celonis - und nicht mehr auf den umstrittenen US-Anbieter Palantir. -Polizei, das viele sensible Daten analysiert.

Der Einsatz der umstrittenen US-Software Palantir wird schon länger kritisiert und NRW-Innenminister Herbert Reul hatte grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, das Produkt eines deutschen oder europäischen Herstellers zu nutzen. Nun wurde diese Alternative gefunden. Der deutsche Softwareanbieter Celonis erhält den Zuschlag, wie das NRW-Innenministerium am Dienstag mitteilte: "Mit Celonis hat sich ein deutscher Anbieter im europaweiten Wettbewerb durchgesetzt, der die technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der Polizei Nordrhein-Westfalen erfüllt. Die vertragliche Laufzeit mit Celonis umfasst maximal sieben Jahre.

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" Die Entscheidung verbindet laut Ministerium die hohen Anforderungen der Polizei an eine leistungsfähige Datenanalyse mit dem Anspruch, die Kontrolle über den Betrieb und die Verarbeitung sensibler polizeilicher Informationen dauerhaft sicherzustellen. -Infrastruktur betrieben. Die Verarbeitung der Daten erfolge unter der Kontrolle der Polizei und nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

"dass wir unseren Ermittlerinnen und Ermittlern diese Technik nicht wieder abnehmen werden, sondern die vorhandenen Werkzeuge weiterhin genutzt werden müssen zur Verhinderung von schweren Straftaten. " Damit wird die Polizei in NRW also weiterhin im großen Umfang Daten für ihre Ermittlungsarbeit analysieren lassen. Datenschützerinnen und -schützer haben dieses Prinzip immer wieder als zu weitgreifend kritisiert. Das Innenministerium argumentiert, man brauche die Datenanalyse-Software zur Bekämpfung schwerer und schwerster Kriminalität.

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So müssten beispielsweise bei der Terrorismusabwehr innerhalb kürzester Zeit große Datenmengen ausgewertet und miteinander verknüpft werden. Weitere Einsatzgebiete seien sexualisierte Darstellungen von Kindern und sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Organisierte Kriminalität, Amokdrohungen oder Tötungsdelikte.

"Ohne eine leistungsfähige Datenanalyse können aktuelle Gefahrenlagen und schwerwiegende Straftaten nicht oder nur mit erheblichem Zeitverzug und massivem Personalaufwand verhindert werden. " Der Vertrag mit Palantir läuft noch bis Oktober 2027. Darum betonte NRW-Innenminister Herbert Reul, man werdeGerade rechtzeitig vor dem Jahresendspurt kommt Bayer 04 Leverkusen in Form. In der Europa League soll der nächste Sieg folgen.

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