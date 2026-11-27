Nach langem Klinikaufenthalt: König Felipes Tante Margarita ist wieder zu Hause
Zwei Wochen musste König Felipes Tante im Krankenhaus verbringen, zeitweise sogar auf der Intensivstation. Nun durfte Infantin Margarita nach Hause zurückkehren.
, im Krankenhaus behandelt werden. Wegen einer Infektion verbrachte die 87-Jährige zeitweise sogar mehrere Tage auf der Intensivstation. das Krankenhaus verlassen und nach Hause zurückkehren.
Wie die spanische Illustrierte „HOLA!
“ berichtet, wurde Infantin Margarita aus dem Madrider Krankenhaus Gregorio Marañón entlassen. Dort war sie seit dem 12. November wegen einer Infektion behandelt worden. Ihre Rückkehr nach Hause hatte sich zunächst verzögert.
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