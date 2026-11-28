Nürnberg - Seit Juni 2026 war die Traditionslocation im Maxtorgraben 33 in Nürnberg geschlossen. Jetzt steht fest, wie es weitergeht: mit neuem Namen, neuem Logo und einem bekannten Gastronomen. Die Eröffnung steht nun an.

- Seit Juni 2026 war die Traditionslocation im Maxtorgraben 33 in Nürnberg geschlossen. Jetzt steht fest, wie es weitergeht: mit neuem Namen, neuem Logo und einem bekannten Gastronomen.

Die Eröffnung steht nun an.nahe des Vestnertorgrabens hat in der Nürnberger Partyszene für Rätselraten gesorgt. Nun gibt es erste Antworten. Der kultige Keller im Maxtorgraben 33 bekommt einen Neustart – alsDoch Walther fehlten sowohl Zeit für ein Engagement als auch eine konkrete Idee. Also spannte er Dachs ein, der schon seit ein paar Jahren imin der Oberen Wörthstraße 19 arbeitet, um die Location weiterzuentwickeln, Walther unterstützt dabei finanziell.

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Schon vor Anfang Juni, also vor der Schließung des, liefen die Planungen für die Nachfolge.