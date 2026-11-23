Für Carola aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ kommt es knüppeldick. Die Bürgergeld-Empfängerin hat erneut ihr Zuhause verloren und weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Für Carola aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ kommt es knüppeldick. Die Bürgergeld-Empfängerin hat erneut ihr Zuhause verloren und weiß nicht, wie es weitergehen soll.

“ am 8. Dezember 2026 steht Carola vor einer ungewissen Zukunft. Nach einer weiteren gescheiterten Beziehung musste die Bürgergeld-Empfängerin erneut ihre Unterkunft verlassen. Nun lebt sie vorübergehend in einem Hotel.

Also read Bürgergeld-Empfängerin feiert erstmals nüchtern Geburtstag

Doch wie lange sie dort bleiben kann, ist unklar. Damit nicht genug: Laut RTLZWEI bleiben auch noch die Zahlungen des Jobcenters aus. Für Carola verschärft sich die ohnehin schwierige Situation damit erheblich. Ohne regelmäßige finanzielle Unterstützung und eine feste Wohnung droht ihr erneut die Obdachlosigkeit.

Schon früher sorgte Carolas Liebesleben für Chaos In vergangenen Folgen zog Carola nach der Trennung von Lothar direkt zu ihrem Ex-Freund Stefan. Doch auch dieser Neuanfang verlief alles andere als harmonisch. Die Situation eskalierte sogar so weit, dass schließlich die Polizei auftauchte. Später suchte Carola erneut Zuflucht bei ihrem Ex-Mann Marco.

Advertisement

Doch auch dort war von Anfang an klar, dass sie nicht dauerhaft bleiben konnte. An ihrer Einstellung zur Arbeit hat sich Carola über die Jahre kaum etwas geändert. Bereits in einer früheren Folge erklärte sie: „Ich beziehe seit 13 Jahren Hartz IV und da wird sich zurzeit nichts dran ändern.

“ Nun steht die Kölnerin wieder vor einer entscheidenden Frage: Findet sie endlich eine eigene Wohnung oder landet sie erneut auf der Straße?