Das MediaMarkt-Cup-Finale zwischen Inter und Lazio am Mittwochabend verspricht ein spannendes Duell zu sein. Inter will die Coppa Italia holen und das nationale Double perfekt machen, Lazio will mit einem Titel seine durchwachsene Saison retten und sich für Europa empfehlen. Der Trainer Cristian Chivu und der Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu könnten jedoch in Personelle Sorgen reihen müssen.

Nach dem souveränen Gewinn der Meisterschaft will Inter am Mittwochabend auch die Coppa Italia holen und damit das nationale Double perfekt machen. SPORT BILD hat alle Infos zum Duell für Sie.

Inter bleibt jedoch mit dem klaren besseren Ende für sich. Lautaro Martinez, Petar Sucic und Henrikh Mkhitaryan trafen für den Meister, Lazio musste nach einer Roten Karte lange in Unterzahl spielen. Trotzdem wollen die Römer ihre durchwachsene Saison nun mit einem Titel retten und sich doch noch für Europa empfehlen. Inter geht dagegen mit breiter Brust ins Endspiel.

Für Trainer Cristian Chivu wäre der Pokalsieg ein weiterer Meilenstein. Der frühere Inter-Profi wandelte damit endgültig auf die Spuren von José Mourinho, unter dem er 2010 selbst Teil der legendären Triple-Mannschaft war. Seit diesem Zeitpunkt wartet Inter auf das nächste nationale Double. Christian Streich wird 2026 neuer TV-Experte im WM-Team des ZDF.

Vor dem Finale gibt es bei Inter allerdings personelle Sorgen, die Marcus Thuram und Hakan Çalhanoğlu betreffen könnten. Marcai Thuram verletzte sich vermutlich im Training und ist aktuell fraglich, der Mittelfeld-Star Hakan Çalhanoğlu wird wohl fehlen. Bei Lazio ruhen die Hoffnungen hauptsächlich auf Mattia Zaccagni





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