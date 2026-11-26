Eine Million Euro gewonnen – und erst mal zu McDonald's: Leon Windscheid erinnert sich an die Nacht seines „Wer wird Millionär?“-Sieges. Seine gesamte Fahrtkostenerstattung gab er dabei für Burger und Shakes aus.

Eine Million Euro gewonnen – und erst mal zu McDonald's: Leon Windscheid erinnert sich an die Nacht seines „Wer wird Millionär?

“-Sieges. Seine gesamte Fahrtkostenerstattung gab er dabei für Burger und Shakes aus.. Im Format „Missverstehen Sie mich richtig“ erinnert er sich nun im Gespräch mit dem früheren SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an den Moment, der sein Leben für immer veränderte. Als Günther Jauch ihm mitgeteilt habe, dass seine Antwort korrekt sei, habe das ganze Publikum gejubelt.

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„Und dann kommt dieses Feuerwerk, und ich springe auf und packe den Jauch so an den Kniekehlen, wuchte den hoch - schlechte Idee, bisschen dicker, als er im Fernsehen aussieht“, sagt der heutige ZDF-Moderator lachend. Dieser Moment sei jedoch „ratzfatz vorbei“ gewesen.