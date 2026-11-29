Nach dem Rekord-Niedrigwasser fordern Verkehrsminister Bilger und Umweltminister Schneider einen Ausbau des Rheins. Bei den Mitteln setzen beide unterschiedliche Schwerpunkte.

Nach dem Rekord-Niedrigwasser fordern Verkehrsminister Bilger und Umweltminister Schneider einen Ausbau des Rheins. Bei den Mitteln setzen beide unterschiedliche Schwerpunkte. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat sich für einen Ausbau des Rheins zur Sicherung des Güterverkehrs ausgesprochen.

„Das Niedrigwasser der letzten Monate hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit ist“, sagte Bilger dem Kölner Stadt-Anzeiger laut der Online-Ausgabe vom Sonntag. Auch Umweltminister Carsten Schneider sprach sich in der Zeitung für einen Umbau aus. Er halte eine Vertiefung des Flusses „nur an wenigen Stellen“ für notwendig. Bilger verwies darauf, dass die Wasserstraßen erstmals mit Mitteln aus dem Sondervermögen gestärkt würden.

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Dadurch könne man „auch bei der Engpassbeseitigung am Rhein künftig schneller vorankommen“, sagte der CDU-Politiker. Der Ausbau werde „im Einklang mit der Umwelt und mit entsprechenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen“ vorgenommen. Die Wasserstraßen könnten im Gegensatz zu Straße und Schiene „noch viel mehr Gütertransporte aufnehmen“, sagte Bilger. Deshalb wolle er ihre Leistungsfähigkeit langfristig sichern.