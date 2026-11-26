Ein Quartal war lang genug: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und ihr Fischbrötchenverkäufer gehen schon wieder getrennte Wege.

Wie das Blatt berichtet, ging die Entscheidung vonaus, weil ihre Gefühle am Ende nicht für die große Liebe gereicht hätten. Was genau zu dem überraschend schnellen Ende geführt hat, behalten die beiden allerdings für sich – weder die Musikerin noch derFür Manfred soll die Beziehung alles andere als eine flüchtige Liaison gewesen sein, denn lautnahm er die Partnerschaft sehr ernst und hatte große Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft gesetzt.

Obwohl beide aus Schaustellerfamilien stammen und damit einen ähnlichen Hintergrund teilen, klappte es als Paar letztlich nicht. Einen Rosenkrieg gibt es nach dem Liebes-Aus trotzdem nicht, im Gegenteil: Im Gespräch mit der Zeitung fand Manfred lobende Worte für seine Ex-Freundin.ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat. Die Gründe für die Trennung bleiben jedoch eine Angelegenheit zwischen Anna und mir.

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Darauf möchte ich nicht weiter eingehen" , erklärte er und wünschte ihr für ihren "weiteren Lebensweg" noch "nur das Beste". Manfred kommt aus Bramsche bei Osnabrück und betreibt zusammen mit seiner Mutter einen mobilen Fischimbiss, weshalb er genau wieDabei hatte die Liebesgeschichte der beiden vor einigen Monaten noch äußerst romantisch begonnen. Am 10.