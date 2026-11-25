Markt Analyse von Sven Klünder über: Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones, NVIDIA Corporation. Lesen Sie Sven Klünder's Analyse auf Investing.com.

Moin Freunde! Alle reden über Nvidia, die Rückkehr von Jensen Huang, über künstliche Intelligenz und darüber, wer die leistungsstärksten Chips baut. Doch während zahlreiche KI-Aktien deutlich korrigiert haben, sollten wir uns als Investoren eine ganz andere Frage stellen: Wer kann mit der Infrastruktur, die gerade rund um die KI entsteht, in Zukunft Milliarden verdienen?

Möglicherweise stehen wir erst am Anfang der wirklich spannenden Phase, in der nicht mehr nur die profitieren, die KI aufbauen, sondern vor allem die, die sie wirtschaftlich nutzen. Ich zeige dir eine Branche, die bisher kaum jemand mit KI in Verbindung bringt, und drei Aktien, die davon profitieren könnten. Wie immer gilt: Das ist keine Anlageberatung, sondern meine Erfahrung aus über einem Jahrzehnt an der Börse, die ich hier mit dir teile.

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Kurz in eigener Sache: Die Recherche für diesen Artikel habe ich komplett mit InvestingPro gemacht, vom KI-Rechercheassistenten bis zum Fair Value. Im Black Friday Sale gibt es bis zum 28. November bis zu 60 Prozent Rabatt. Gib beim Checkout meinen Code „SVEN“ ein, dann bekommst du nochmal 15 Prozent auf den bereits reduzierten Preis:Technologische Revolutionen laufen oft in Phasen ab.

Nehmen wir das Internet: Zuerst musste die Infrastruktur her, Telekommunikationsnetze, Kabel, Serverkapazitäten. Rund um die Jahrtausendwende entstand ein enormer Innovationsboom, von dem zunächst Unternehmen wie die Deutsche Telekom oder Cisco profitierten. Die größten Gewinner waren langfristig aber andere. Die Telekom hat ihr Rekordhoch von damals bis jetzt nicht wieder erreicht.

Gewonnen haben die, die auf der Infrastruktur völlig neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, also Amazon, Alphabet, Booking oder Netflix. Bei KI sehen wir eine ähnliche Entwicklung. In der ersten Phase geht es um die technischen Voraussetzungen: Chips, Rechenzentren, Speicher, Netzwerktechnik und jede Menge Energie. Davon haben Nvidia, Broadcom, TSMC oder ASML bereits stark profitiert.

Doch irgendwann stellt sich die Frage, welchen wirtschaftlichen Mehrwert diese Investitionen schaffen. Kein Unternehmen steckt langfristig Milliarden in KI, nur um KI zu haben. Es will Kosten senken, produktiver werden, zusätzliche Umsätze erzielen oder neue Geschäftsmodelle erschließen. Spannend finde ich deshalb Branchen, in denen KI auf extrem teure, zeitaufwendige und ineffiziente Prozesse trifft, denn dort könnte der Hebel besonders groß sein.

Eine Branche, die in der Diskussion viel zu kurz kommt, ist die Pharma- und Forschungsindustrie. Ein neues Medikament zu entwickeln ist unglaublich komplex, langwierig und kapitalintensiv. Von der Identifizierung eines Wirkstoffs bis zur Zulassung vergehen schnell 10 bis 15 Jahre, und rechnet man die gescheiterten Projekte mit ein, kostet das schnell mehrere Milliarden Dollar. Das große Problem: Rund 90 Prozent der Wirkstoffkandidaten, die es in die klinische Entwicklung schaffen, bekommen am Ende keine Zulassung.

Unternehmen investieren also teilweise über Jahre enorme Summen, ohne einen einzigen Euro Umsatz zu erzielen. Genau hier kann KI einen enormen Mehrwert schaffen, denn KI kann molekulare Strukturen analysieren, Wechselwirkungen simulieren und potenzielle Wirkstoffe identifizieren. Statt unzählige Substanzen im Labor zu testen, können Unternehmen vorab besser einschätzen, welche überhaupt vielversprechend sind. Labore, klinische Studien und Zulassungsverfahren braucht es weiterhin, aber die Forschung könnte schneller, günstiger und vielleicht auch erfolgreicher werden.

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Und jetzt kommt der Punkt, den ich aus Investorensicht besonders spannend finde: Wird die Entwicklung günstiger, rechnen sich plötzlich auch Projekte, die bisher unwirtschaftlich waren, etwa Medikamente für seltene Erkrankungen oder kleine Patientengruppen. KI könnte also nicht nur die Effizienz steigern, sondern das gesamte Forschungsvolumen erhöhen. Davon profitiert die ganze Wertschöpfungskette. Deshalb finde ich die Schaufelverkäufer spannend.

Investiere ich direkt in ein Pharma- oder Biotechunternehmen, bleibt das Risiko, dass Projekte scheitern oder Medikamente keine Zulassung bekommen. Die Schaufelverkäufer stellen dagegen Software, Forschungsgeräte oder die physische Infrastruktur bereit und verdienen schon während der Forschung. Ob ein Projekt am Ende erfolgreich ist, ist für ihren Umsatz zweitrangig. Risikofrei ist das natürlich auch nicht, aber wir können vom übergeordneten Megatrend profitieren, ohne auf ein einzelnes Medikament wetten zu müssen.

Für die Suche nutze ich inzwischen selbst KI, und zwar den Rechercheassistenten in InvestingPro. Der ist speziell für die Finanz- und Aktienanalyse entwickelt und greift auf die Datenbank von Investing.com zurück. Mein Prompt lautete sinngemäß: Identifiziere börsennotierte Unternehmen, die als Schaufelverkäufer indirekt von der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz in der Pharmaforschung profitieren könnten. Unterscheide zwischen Forschungsgeräten und Verbrauchsmaterialien, Software für die Wirkstoffentwicklung und spezialisierten Labor- und Forschungsimmobilien.

Nenne je fünf Unternehmen mit Ticker, Geschäftsmodell, KI-Potenzial und wesentlichen Risiken. Innerhalb kürzester Zeit bekomme ich eine erste Übersicht über die ganze Wertschöpfungskette, und mit einem Klick auf den Stern landen die Werte in einer eigenen thematischen Watchlist. Natürlich sind die Aktien damit nicht automatisch kaufenswert. Eine spannende Wachstumsperspektive ist das eine, Fundamentaldaten und Bewertung sind etwas anderes.

Deshalb schaue ich mir danach die historischen Finanzkennzahlen an, den Qualitätscheck mit fünf Teilnoten, die SWOT-Analyse aus Pro Research und den Fair Value aus bis zu 15 Finanzmodellen im Abgleich mit den Analysten. Drei Unternehmen aus dieser Recherche finde ich besonders spannend. Thermo Fisher ist einer der weltweit führenden Ausrüster und Dienstleister der Pharma- und Forschungsindustrie. Das Unternehmen verkauft Laborgeräte, Analyseinstrumente und Verbrauchsmaterialien und unterstützt Pharmakonzerne bei der Entwicklung und Herstellung neuer Medikamente.

Ein klassischer Schaufelverkäufer. Besonders interessant ist das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, weil es regelmäßig wiederkehrende Umsätze bringt. Führt KI dazu, dass mehr Forschungsprojekte attraktiv werden, könnte Thermo Fisher von deutlich steigender Nachfrage profitieren. Der Qualitätscheck ergibt insgesamt Neutral.

Profitabilität und Momentum schneiden mit vier von fünf Punkten sehr gut ab, Wachstum und Cashflow liegen im Mittelfeld, der relative Wert wirkt mit nur einem Punkt unattraktiv. Auf Basis von 14 Finanzmodellen liegt der Fair Value bei 579,29 Dollar, ein Downside von 15,1 Prozent zum Kurs von 681,99 Dollar. Dabei muss man berücksichtigen, dass Thermo Fisher nach dem Corona-Boom mit sinkender Nachfrage und schwächerem Wachstum zu kämpfen hatte.

Die 26 Analysten sind deutlich optimistischer, ihr mittleres Kursziel liegt bei 755,12 Dollar. Im Chart hat sich die Aktie seit Ende 2021 zunächst seitwärts bis abwärts bewegt, hat sich von den Tiefs um 400 Dollar erholt und ist auf Rekordkurs, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 727,56 Dollar. Spannend für den Einstieg wäre für mich ein Retest der Zone um 616 bis 620 Dollar, an der die Aktie in der Vergangenheit mehrfach versucht hat, auf die alten Hochs auszubrechen.

Schrödinger ist deutlich kleiner und spekulativer. Das Unternehmen entwickelt Software, die physikbasierte Simulation mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen kombiniert. Damit lassen sich potenzielle Wirkstoffe am Computer analysieren und optimieren, bevor sie aufwendig im Labor getestet werden. Geld verdient Schrödinger mit Softwarelizenzen, Forschungskooperationen, etwa mit Eli Lilly, und der Entwicklung eigener Wirkstoffe.

Damit ist Schrödinger kein reiner Schaufelverkäufer, sondern sucht selbst mit nach Gold. Setzt sich die computergestützte Medikamentenentwicklung als Industriestandard durch, profitiert Schrödinger unmittelbar. Der Qualitätscheck fällt mit Schwach deutlich schlechter aus. Wachstum und Momentum liegen im Mittelfeld, Schwächen zeigen sich bei Cashflow, Profitabilität und relativem Wert.

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Schrödinger schreibt noch Verluste, die Nettomarge liegt laut InvestingPro bei minus 22 Prozent. Auf Basis von 8 Finanzmodellen mit hoher Unsicherheit liegt der Fair Value bei 21 Dollar, ein Downside von 14,8 Prozent zum Kurs von 24,64 Dollar. Die 7 Analysten sind optimistischer und sehen im Mittel 33,57 Dollar. Im Chart sehen wir noch eine Korrekturbewegung, zuletzt mit einer deutlichen Erholung, die am Band der gleitenden Durchschnitte erst einmal ausgestoppt wurde.

Bildet die Aktie ein höheres Tief und bricht dann durch diese Widerstände, wäre das ein erstes Signal für eine Trendwende. Schrödinger bleibt aber volatiler und spekulativer als Thermo Fisher. Ein etwas anderer Schaufelverkäufer: Alexandria Real Estate ist ein US-Immobilienkonzern, der spezialisierte Labor- und Forschungsimmobilien entwickelt und vermietet. Zu den Mietern gehören Pharmakonzerne, Biotechunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Die These ist simpel: Auch wenn KI einen immer größeren Teil der Entwicklung übernimmt, müssen Wirkstoffe am Ende im Labor getestet werden. Weiten sich die Forschungskapazitäten aus, steigt die Nachfrage nach Laborflächen. Der Qualitätscheck steht auf Schwach, vor allem wegen Wachstum, Momentum und Profitabilität. Cashflow und relativer Wert liegen im Mittelfeld.

Auf Basis von nur 4 Finanzmodellen, also mit hoher Unsicherheit, liegt der Fair Value bei 57,71 Dollar, ein Upside von 36,3 Prozent zum Kurs von 42,35 Dollar. Die 14 Analysten sind zurückhaltender und sehen im Mittel 47,07 Dollar. Im Chart steckt die Aktie seit Anfang 2022 in einer deutlichen Korrektur und hat gut 80 Prozent verloren, wegen gesunkener Forschungsbudgets nach Corona, aber auch wegen der Zinswende, die Immobilienaktien besonders hart getroffen hat.

Der Relative-Stärke-Index steht im überverkauften Bereich, so tief wie zuletzt in der Finanzkrise 2008 und 2009, und damals war das historisch eine sehr gute Kaufchance. Gleichzeitig ist die Aktie wieder im Umkehrniveau von damals um 38 bis 40 Dollar und scheint einen Doppelboden auszubilden. Ein Turnaround-Kandidat für die Watchlist. Wer am Ende die großen Profiteure der KI-Infrastruktur sein werden, können wir noch nicht abschätzen.

Ich finde es aber spannend, schon jetzt darüber nachzudenken und Investmentthesen zu entwickeln. Thermo Fisher ist für mich der solide Weltmarktführer, bei dem ich auf einen Rücksetzer warten würde. Schrödinger ist die spekulative Wette auf computergestützte Wirkstoffentwicklung. Und Alexandria ist der Turnaround-Kandidat mit Betongold.

Das ist keine Anlageberatung, sondern Inspiration für deine eigene Analyse. Thematische Watchlists mit einem Klick Den Qualitätscheck, die SWOT-Analyse aus Pro Research und den Fair Value aus bis zu 15 Finanzmodellen Wenn du in wenigen Minuten von einer Investmentidee zu konkreten Aktien kommen willst: Im Black Friday Sale gibt es bis zum 28. November bis zu 60 Prozent Rabatt auf InvestingPro.

Wichtig ist, dass du beim Checkout meinen Code „SVEN“ eingibst, dann bekommst du zusätzlich 15 Prozent auf den Aktionspreis:Wer werden für dich die großen Gewinner der KI-Infrastruktur, und welche Pharma- und Forschungsaktien siehst du ganz vorne? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Macht es gut, Freunde! Hinweis: Alle Inhalte sind keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Meinung.

Die vorgestellten Aktien können sich in meinem Depot befinden. Investieren birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Kennzahlen: Stand 25.11.2026, Quelle: InvestingPro. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind.

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