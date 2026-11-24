Vor einem Jahr mussten Sicherheitskräfte noch schwere Metallpoller mit Hubwagen beiseiteschieben. Dafür erntete die Stadt viel Spott. In diesem Jahr sollen festaufgestellte Fahrzeugsperren den Augsburger Rathausplatz schützen.

Engel auf dem Rathausbalkon, dichtes Gedränge vor den Buden und überall der Duft von Punsch und Glühwein – der Augsburger Christkindlesmarkt ist eröffnet. Wer heuer über den Markt läuft, sieht auch: Es hat sich rund um die Straßenbahngleise einiges verändert.

Für jede Straßenbahn raus mit den Pollern, danach wieder zurück. Und das beinahe im Minutentakt. Die umständliche Lösung wurde im Internet verspottet. Sogar die "New York Times" berichtete darüber.

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Diesmal sollen fest aufgestellte Fahrzeugsperren den Rathausplatz schützen.19 jeweils zehn Tonnen schwere Stahlblöcke sollen nach Angaben der Stadt den Christkindlesmarkt vor Angriffen mit Autos oder Lastwagen schützen. Die 2,60 Meter langen und 1,20 Meter hohen Barrieren werden zwischen Rathausplatz und Maximilianstraße aufgestellt. Sie ersetzen das umstrittene Poller-System aus dem vergangenen Jahr. Sobald die neuen Barrieren stehen, können die Straßenbahnlinien 1 und 2 die Haltestelle Rathausplatz in Richtung Moritzplatz nicht mehr bedienen.

Fahrgäste müssen auf die etwa 200 Meter entfernte Haltestelle Moritzplatz ausweichen. Die Stahlblöcke sind mit Aluminium verkleidet, tragen das Augsburger Stadtwappen und können bepflanzt werden. Die Stadt hatte für die 19 Elemente Kosten von knapp 800.000 Euro genannt. Sie sollen auch nach dem Christkindlesmarkt genutzt werden und beispielsweise das Faschingstreiben am Rathausplatz absichern.

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Dauerhaft sollen die Barrieren dort nach Angaben der Stadt aber nicht bleiben. Die Poller waren beweglich und konnten für die Anlieferung beiseite gehoben werden. Die neuen Barrieren sind dafür zu schwer. Die Anlieferung ist deshalb nur noch von einer Seite her möglich, einige Händler rechnen da morgens mit Stau.

Wer mit einem kleinen Transporter seine Waren zum Augsburger Christkindlesmarkt bringt, der dürfte dagegen kaum Probleme haben. Man sei der Stadt aber dankbar für die Sicherheitsmaßnahmen, heißt es von den Händlern. Für viele Marktkaufleute und Schausteller ist der Augsburger Christkindlesmarkt der wichtigste Markt des Jahres. Die Veranstaltung sei nicht nur die längste, sondern im besten Fall auch die gewinnbringendste, sagte Manuela Müller-Manz von der Interessengemeinschaft der Marktkaufleute und Schausteller.

Die Einnahmen würden auch gebraucht, um die veranstaltungsarmen Monate Januar und Februar zu überbrücken. Für Besucher soll es in diesem Jahr unter anderem neue Stände mit Spielzeug, Dekorationsartikeln und weihnachtlichem Baumschmuck geben. Auch das Angebot an veganen Speisen werde erweitert. Die Stadt rechnet erneut mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern.

Nach Berechnungen der ift Freizeit- und Tourismusberatung werden auf dem Christkindlesmarkt und in dessen Umfeld insgesamt rund 53 Millionen Euro umgesetzt.

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