Er ist wieder da: Jens Härtel nimmt nach einer mehrwöchigen Auszeit seine Arbeit bei Union wieder auf – vorerst aber in anderer Rolle.

Jens Härtel arbeitet wieder für den 1. FC Union Berlin. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen. Der 57-Jährige wird vorerst im Scouting angestellt und im Januar nach Ablauf seiner Sperre wieder als Trainer der U19-Bundesligamannschaft tätig sein.

Das bestätigten die Köpenicker am Donnerstag.

Advertisement

Advertisement

„Ich habe die letzten Wochen zur Reflexion und Weiterbildung genutzt, damit mir ein solcher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterläuft. Für die Unterstützung des 1. FC Union Berlin bei der Auseinandersetzung damit bin ich sehr dankbar. Ich freue mich, dass ich für den Verein nun zunächst im Scouting arbeiten und ab Januar die U19 auf die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga vorbereiten werde“, wird Härtel in der Mitteilung zitiert.