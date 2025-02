Nach rassistischen Ausrufen: Unbekannte griffen mutmaßliche Täter in Hamburg an

In Ottensen, Hamburg, wurden mehrere junge Männer, die aus einer Lautsprecherbox „Ausländer raus“ skandiert haben, von zwei Unbekannten angegriffen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am vergangenen Freitagabend sorgten in Ottensen rassistische Ausrufe für Aufsehen. Kurz nach 0 Uhr waren mehrere junge Männer auf der Ottenser Hauptstraße unterwegs, als sie aus einer tragbaren Lautsprecherbox Gigi D’Agostinos Disco-Hit „L’amour toujours“ dröhnten und dabei die Parole „Ausländer raus“ skandierten. Augenzeugen berichteten der MOPO, dass die Gruppe, der offenbar ein VW-SUV zugeordnet war, Passanten rassistisch beleidigte und einige mit Pfefferspray angriff.

Videos in sozialen Medien unterstützen diese Darstellung. Die Polizei bestätigte die Vorwürfe und bittet Zeugen sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, da sich bis Montagmittag keine Betroffenen oder Zeugen gemeldet hatten. Kurz darauf sollen zwei Unbekannte aus Richtung des Bahnhofs Altona auf die Gruppe zugegangen sein. Laut Polizeiinformation entwickelte sich das „zur Rede Stellen“ nicht nur verbal. Die beiden Unbekannten sollen sich mit Schlagstöcken bewaffnet auf die Täter der rassistischen Parolen eingelagert haben. Nach einem kurzen Zwischenfall sollen die unbekannten Beschützer die mutmaßlichen Täter mit Pfefferspray attackiert haben, nachdem sie aus dem Wagen etwas geholt hatten. Die beiden Geschädigten (21/23) flüchteten daraufhin und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten später Schäden am VW fest. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten brachte bisher kein Ergebnis. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, breite Statur, laut Polizei ein „südländisches“ Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Bart, komplett schwarz gekleidet. Einer der beiden trug eine Brille mit goldenem Rahmen. Die Polizei bittet Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter Tel. 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden





Hamburg Ottensen Rassismus Gewalt Polizei

