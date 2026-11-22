Nach Samira und Eva nun Serkan? Der Realitystar soll 2027 ins Dschungelcamp ziehen. Seine Teilnahme ist noch nicht bestätigt.

gehört er zur Besetzung der 20. Staffel der RTL-Show. Damit würde Serkan zwei Frauen folgen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen: seiner ehemaligen Ehefrau.

Die beiden Damen bewohnten im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit das Camp im australischen Dschungel, was vor allem für Samira keine einfache Zeit war. Trotz dieser Hürde hatte Samira es sogar bis ins Finale geschafft, wurde allerdings nur Vizekönigin.kündigte die kommende Ausgabe bereits als "längste Staffel ever" an. Wann genau es losgeht und wie viele Tage die Kandidaten im Camp verbringen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Die vergangene Staffel dauerte ganze 17 Tage an.

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Serkan wäre für das Abenteuer gut gerüstet. Er hat schon ein paar Formate hinter sich, in denen er nicht nur mental, sondern auch körperlich an seine Grenzen gekommen ist.. Aus der TV-Romanze wurde schnell eine Familie: Das Paar bekam zwei gemeinsame Töchter und gab sich 2023 das Jawort. Im Februar 2025 machte Samira dann nach knapp vier gemeinsamen Jahren die Trennung öffentlich.

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Nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass Serkan eine Affäre mit Eva Benetatou gehabt hatte. Mittlerweile zeigen sich Samira und Serkan als eingespieltes Team, das sich wunderbar und ohne großes Drama um die gemeinsamen beiden Kinder kümmert.wieder hochkochen – doch weder Samira noch Serkan haben das bisher bestätigt. Ob und wie sich die Vergangenheit des Paares in der kommenden Dschungelstaffel widerspiegeln wird, bleibt damit vorerst abzuwarten. Eine spannende Wahl – er könnte ordentlich Schwung ins Camp bringen!