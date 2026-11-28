Nach Schüssen auf Stammlokal: Jetzt äußert sich Loredana Wollny zur Festnahme ihres Mannes
Die Wollnys kommen nicht zur Ruhe. Nach den Schüssen auf das Stammlokal der Großfamilie in der Türkei geriet auch Servet Özbek ins Visier der Ermittler. Nun schildert Loredana Wollny, wie sie die Festnahme ihres Ehemannes erlebt hat.
Die Wollnys kommen nicht zur Ruhe. Nach den Schüssen auf das Stammlokal der Großfamilie in der Türkei geriet auch Servet Özbek ins Visier der Ermittler.
Nun schildert Loredana Wollny, wie sie die Festnahme ihres Ehemannes erlebt hat. Gegenüber „Bild“ berichtet Loredana Wollny, wie sie die Durchsuchung ihres Hauses durch die türkische Polizei erlebt hat.
„Dann kamen auf einmal zehn Leute da rein. Ich so: Was haben wir verbrochen, was haben wir gemacht?
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