In Regensburg ist ein 23 Jahre alter Mann durch einen Schuss verletzt worden. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur, die Polizei sucht nach ihnen. Bisher konnte das Opfer noch nicht vernommen werden. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei sucht die Täter, im Raum steht auch die Frage, warum sich das Opfer aus München in Regensburg aufgehalten hat. Die Polizei hat neue Details mitgeteilt.

Das ist bislang bekannt. Demnach handelt es bei dem Opfer um einen 23-jährigen Deutsch-Iraker aus München. Er war gestern, kurz vor 19 Uhr, im Weiherweg im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl durch die Schussabgabe auf offener Straße schwer verletzt worden, heißt es. Ob ein Schuss oder mehrere Schüsse fielen, ist noch unklar, so die Polizei.

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Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann in Regensburg war, dazu hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse. Die Beamten hoffen, den 23-Jährigen im Laufe des Freitags vernehmen zu können. Deswegen seien der Ablauf des Geschehens und das Motiv der Täter noch offen, so ein Sprecher.