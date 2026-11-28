Die Spurs drehen gegen die Lakers einen 20-Punkte-Rückstand. Nach dem Spiel sorgt Luka Doncic mit einer Szene im Publikum für Aufsehen.

Die San Antonio Spurs um Wembanyama holen 20 Punkte auf und gewinnen das NBA-Topspiel. Lakers-Star Doncic gerät nach mit Fan aneinander. Basketball-Star Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs zum Sieg im Topspiel der NBA geführt.

Die Spurs setzten sich gegen die Los Angeles Lakers trotz eines schwierigen Starts mit 99:96 durch, Wembanyama gelang ein Double-Double: 25 Punkte und 16 Rebounds steuerte der Franzose bei. Bester Werfer des Abends war Lakers-Star Luka Doncic mit 31 Punkten. San Antonio bleibt mit einer Bilanz von 16 Siegen und vier Niederlagen bestes Team der Western Conference, die Lakers haben ein Spiel weniger absolviert.

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Das Duell zählte auch zum parallel ausgetragenen NBA Cup, dort stehen die Spurs durch den Sieg nun im Viertelfinale gegen die Dallas Mavericks. Los Angeles schaffte es dagegen nicht in die K.o. -Phase. Die Spurs spielten eine schwache erste Hälfte, lagen im zweiten Viertel zwischenzeitlich 20 Punkte zurück, drehten das Spiel aber anschließend.