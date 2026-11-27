Wolfram Kons zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten RTL-Moderatoren. In einem aktuellen Interview gibt er Einblicke in seine Arbeit und sein Familienleben.

Wolfram Kons zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten RTL-Moderatoren. In einem aktuellen Interview gibt er Einblicke in seine Arbeit und sein Familienleben. Nach 35 Jahren darf man Wolfram Kons getrost als RTL-Urgestein bezeichnen.

Der Moderator war lange das Gesicht von Sendungen wie „Punkt 6“, „Punkt 9“ oder „Der Preis ist heiß“ und führt seit 1996 auch durch den jährlichen Spendenmarathon. Seine gute Laune ist ansteckend – auch wenn seine eigene Familie das vor allem am Morgen anders sieht.

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Im Podcast-Interview mit „Let's Dance“-Juror in dessen Show „Herr Llambi lädt ein“ plaudert Wolfram Kons über seinen unermüdlichen Einsatz für RTL und sein Familienleben mitNicht mal ein schwerer Autounfall kann Wolfram Kons davon abhalten, am Set zu erscheinen. Im Podcast erinnert er sich mit viel Humor an einen solchen Vorfall. Sein Auto war auf Blitzeis ins Schleudern geraten und gegen einen Brückenpfeiler geprallt.