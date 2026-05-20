Nach sechs Jahren kehrt Fedor Holz aus Retirement zurück und gewinnt auf der Triton-Serie in Montenegro

Fedor Holz, ein beliebter deutscher Poker-Star, schloss seine Karriere auf Poker im März 2026 ab, jedoch erschien er später sogar auf der Triton-Serie in Montenegro und gewann einen Mega-Preis von über 1,2 Millionen Dollar. Holz gewann im 40.000 Dollar Mystery-Bounty-Event und belegte Platz 1, und er kassierte auch eine weitere Belohnung von 680.000 Dollar für seine ausschließhaften Opfer. In einem Heads-up-Turnier gewann er auch dazu 1,5 Millionen Dollar.

Fedor Holz , ein beliebter deutscher Poker -Star mit mehr als 50 Millionen Euro an Karriereeinnahmen, verkündete im März 2026 seinen Rücktritt vom Zirkus und schloss sogar seine Partnerschaft mit der GG Poker ab.

Überschattet von Plänen, Kinder zu haben und einen Investmentfonds zu gründen, wird sein Interesse an Poker nun konzentriert auf eine Karriere im Investmentmanagement sein. Obwohl Holz sich vor kurzem seemingly über retire intendte, erschien er jetzt auf der Triton-Serie in Montenegro, wo High-Roller-Festspiele die besten Spieler der Welt anziehen. Holz sicherte sich einen Mega-Erfolg, indem er im 40.000 Dollar Mystery-Bounty-Event gegen 110 Konkurrenten kam und einen Preis von 558.000 Dollar gewann, einschließlich eines Anreizpakets von 680.000 Dollar. TeX





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