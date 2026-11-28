Katie Price darf wieder Gas geben: Nach insgesamt sieben Fahrverboten hat die britische Reality-TV-Bekanntheit ihren Führerschein zurück.

darf endlich wieder selbst ans Steuer: Nach insgesamt sieben Fahrverboten hat das Model seinen Führerschein zurück. Die erfreuliche Nachricht verkündete sie in ihrem Podcastbereits wieder auf den Straßen unterwegs.

Zunächst fuhr sie mit dem Wagen eines Freundes, anschließend wollte sie auch ihr eigenes Auto versichern lassen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Aufgrund ihrer zahlreichen Verkehrsverstöße war es alles andere als einfach, einen Anbieter zu finden, der sie versichern wollte. Die Suche habe sie den ganzen Tag beschäftigt, berichtete"Und endlich habe ich eine Versicherung für mein Auto bekommen.

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Ich dachte nur: 'Juhu, jetzt sitze ich wieder am Steuer. Ich habe meinen Führerschein zurück.