Martin Scorsese ist 84 Jahre alt, Ridley Scott sogar 88 – und beide drehen noch Filme. Das ist offenbar kein Lebensziel, das David Fincher anstrebt. Mit 64 Jahren denkt er daran, das Filmemachen aufzugeben.

Martin Scorsese ist 84 Jahre alt, Ridley Scott sogar 88 – und beide drehen noch Filme. Das ist offenbar kein Lebensziel, das David Fincher anstrebt.

Mit 64 Jahren denkt er daran, das Filmemachen aufzugeben.bevor sie dann erst am 23. Dezember 2026 beim Streamingdienst erscheint. Denn der Regisseur von Kultfilmen wie „Fight Club“ und „Sieben“ hat angedeutet, dass das Sequel zu Quentin Tarantinos „Once Upon A Time... In Hollywood“ sein letzter Film gewesen sein könnte.

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So ganz glauben können wir das zwar nicht, aber Fincher scheint an einem Punkt angekommen zu sein, an dem ihm andere Dinge wichtiger werden als das Filmemachen. Da sind Gedanken ans Aufhören verständlich. Im Podcasterklärte er so: „Ich mache mir Gedanken darüber, dass sich meine Prioritäten ändern. Ich meine, meine Prioritäten haben sich bereits geändert.