Seit Tagen wurde über die Zukunft vom „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in Suhl spekuliert. Nun hat Florian Silbereisen in seiner ARD-Show für Klarheit gesorgt.

Seit Tagen wurde über die Zukunft vom „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in Suhl spekuliert. Nun hat Florian Silbereisen in seiner ARD-Show für Klarheit gesorgt. Im Vorfeld der Sendung machten Berichte über einen möglichen Wechsel des Veranstaltungsortes die Runde.

Doch der Moderator erteilte einem vorzeitigen Abschied aus der thüringischen Stadt eine Absage.

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„Wir stehen zu Suhl“, verkündete der Moderator in der Livesendung . Anlässlich des 500-jährigen Stadtjubiläums werde die beliebte Weihnachtsshow auch 2027 aus Suhl übertragen.