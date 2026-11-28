Nach einem Streit verschwand der Jugendliche aus Hummelsbüttel. Jetzt hat die Polizei die Suche beendet.

Nach einem Streit mit seiner Mutter verschwand der 17-Jährige. Die Polizei suchte öffentlich nach ihm. Jetzt ist der Jugendliche wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der 17-Jährige aus Hummelsbüttel wurde seit Montagabend vermisst.

Die Polizei suchte mit einem Foto nach dem Jugendlichen. Jetzt gaben die Beamten Entwarnung. Der 17-Jährige hatte am Montag gegen 18 Uhr nach einem Streit die Wohnung seiner Mutter verlassen und wurde seitdem vermisst. Da eine Eigengefährdung des Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei jetzt öffentlich nach ihm.

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Am Samstag wurde der Jugendliche wohlbehalten von der Polizei angetroffen.