Seit Montag fehlt von Zeynel-Can jede Spur. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Nach einem Streit verließ der Jugendliche die Wohnung seiner Mutter. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und sucht öffentlich nach ihm. Wer hat Zeynel-Can gesehen?

Der 17-Jährige aus Hamburg-Hummelsbüttel wird seit Montagabend vermisst. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem Jugendlichen und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 17-Jährige am Montag gegen 18 Uhr nach einem Streit die Wohnung seiner Mutter am Immenredder. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

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Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Da eine Eigengefährdung des Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei jetzt öffentlich nach ihm. Zeynel-Can ist etwa 1,70 bis 1,74 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat einen schwarzen Bart und kurze schwarze Haare.