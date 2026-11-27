Der Zusammenbruch der Ueno-Bank hat Millionen Kunden den Zugriff auf ihr Geld gekostet. Die Ermittlungen reichen immer weiter in die politische Spitze des Landes.

Der Zusammenbruch der Ueno-Bank hat Millionen Kunden den Zugriff auf ihr Geld gekostet. Die Ermittlungen reichen immer weiter in die politische Spitze des Landes.in Paraguay hat sich der frühere Wirtschaftsminister Carlos Fernández Valdovinos am Freitag der Polizei gestellt.

Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Ihm werden demnach unter anderem Bestechlichkeit, Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das geht aus der Anordnung zu seiner Festnahme hervor. Fernández Valdovinos war bis August Wirtschaftsminister des südamerikanischen Landes.

Advertisement

Advertisement

Die Ermittler werfen ihm vor, 250 Milliarden Guaraníes – umgerechnet rund 35 Millionen Euro – aus der staatlichen Pensionskasse bei der Ueno-Bank angelegt und dafür eine „persönliche Vergütung“ erhalten zu haben. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt unterzeichnete er den Angaben zufolge einen lukrativen Beratervertrag bei einem Konzern, der die Bank kontrollierte. Die Ueno-Bank hatte laut AFP rund zwei Millionen Kunden – bei insgesamt 6,5 Millionen Einwohnern in Paraguay.