Nach dem Ende von 'Süße Magnolien' bleibt eine Lücke. Diese drei Serien liefern große Gefühle und neue Lieblingsfiguren.

Alle drei verbinden große Gefühle, innige Freundschaften und die Entwicklung ihrer Figuren. Auch schmerzhafte Momente gehören dazu. Die Taschentücher sollten also griffbereit liegen.

"Dash & Lily" spielt im vorweihnachtlichen New York, wo sich die beiden Titelfiguren auf ziemlich ungewöhnliche Art kennenlernen. Statt per Dating-App kommunizieren sie ganz analog: Lily versteckt in einem Buchladen ein Notizbuch, über das die beiden fortan Botschaften austauschen. Obwohl die beiden ziemlich unterschiedlich sind, wächst die Hoffnung, im jeweils anderen einen Seelenverwandten gefunden zu haben.

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"Dash & Lily" mischt die Romanze der Hauptfiguren, die vonerhält die Serie 7,4 von 10 Sternen. Noch besser schneidet "Normal People" ab, wo die Wertung bei 8,4 von 10 Sternen liegt. spielen Marianne und Connell, die trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeiten zueinanderfinden. Als die beiden später gemeinsam am Trinity College Dublin landen, zeigt sich, wie verzwickt ihre langjährige Beziehung ist und wie stark ihre familiären Hintergründe mitmischen.