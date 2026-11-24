Larissa Juraschek wollte beim Treuetest Vertrauen gewinnen. Stattdessen riss die Zeit auf Kreta alte Wunden auf.

hatte sich die Realitydarstellerin in der siebten Staffel der Herausforderung gestellt, doch das Abenteuer auf Kreta entwickelte sich für sie ganz anders als erhofft. In einem ausführlichennun Bilanz und offenbart, mit welchen Hoffnungen sie ursprünglich in das Format gestartet war.

"Ich bin zu '' gegangen, weil ich daran geglaubt habe, dass man gemeinsam an Dingen wachsen kann. Dass Kontrolle & Eifersucht weniger werden können & dass alte Ängste irgendwann ihren Platz verlieren"Larissa eine bittere Erfahrung machen, wie sie im weiteren Verlauf ihres Statements deutlich macht: "Stattdessen habe ich dort Erfahrungen gemacht, die ich mir kaum hätte schlimmer ausmalen können.

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"noch lange. In ihrem Instagram-Statement gewährt die Influencerin einen Einblick in den persönlichen Prozess, den sie seither durchlaufen hat: "Ich habe in den letzten Wochen unglaublich viel über mich selbst gelernt. Über Liebe, Vertrauen, Verlustängste & darüber, wie tief manche Erlebnisse alte Wunden wieder aufreißen können.

""Für mich war die Zeit nach "Temptation Island" emotional genauso intensiv wie die Zeit während der Dreharbeiten, denn nur weil eine Erfahrung vorbei ist, bedeutet das nicht, dass auch die Gefühle verschwinden, die sie ausgelöst hat", erklärt die Realitydarstellerin. Welche Situationen ihr rückblickend besonders zu schaffen machen und wie es inzwischen um ihre Beziehung zu Josua steht, lässt Larissa in ihrem Beitrag offen. Vielmehr richtet sie den Fokus darauf, die eigenen Gefühle und Erfahrungen aufzuarbeiten.undzunehmend verschärft.

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Vor allem die Vertrautheit ihres Partners mit Verführerin Chayenne machte der Influencerin zu schaffen. Dass die junge Frau viel Zeit mit.

In der inzwischen veröffentlichten siebten Folge bekam der Fitnesscoach schließlich Aufnahmen zu sehen, in denen seine verzweifelte Freundin erklärte, die Sendung als Single verlassen zu wollen.über die Regeln des Formats hinweg und stürmte von der Männerunterkunft in die Frauenvilla, um das Gespräch mit seiner Partnerin zu suchen.ihren Freund zunächst mit zahlreichen Vorwürfen konfrontierte, gelang es den beiden beim abschließenden Lagerfeuer, sich wieder anzunähern. Instagram / larissaqtpie