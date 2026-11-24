„Habe Werte, die mir wichtig sind.”

Nach der Trennung vom Vater ihrer Tochter spricht Tanja Makarić über die Gründe für das Liebes-Aus. Gegenüber Bild sagt die 29-Jährige, dass sie der Beziehung zuvor mehrere Chancen gegeben hatte.

Warum es trotzdem nicht mehr weitergehen konnte, deutet sie zumindest an.

Also read Sarah Connor wechselt nach Trennung von Blond zu Dunkelbraun

„Es gibt viele Umstände, warum ich mich trennen musste. Ich habe viele Chancen gegeben, und die wurden nicht so wirklich genutzt oder falsch genutzt“, sagt die frühere Schwimmerin.

„Für mich geht es um mein Kind. Was bringe ich ihr bei? Ich habe Werte, die mir wichtig sind, ihr mitzugeben“, erklärt sie. Deshalb habe sie versucht, für Malou möglichst richtig zu handeln.

Advertisement

Dazu sei ihr ihre Verantwortung als Mutter zu wichtig. Tanja Makarić meldet sich erstmals nach Baby-News: „Das ist das Geheimnis hinter meinen Brüsten! ”Trotz der gescheiterten Beziehung will Tanja Makarić den Vater nicht aus dem Leben ihrer Tochter ausschließen. Wie selbstverständlich er für sie weiter zur Familie gehört, macht sie an einem abendlichen Ritual deutlich: Gemeinsam mit Malou wünscht sie im Bett Mama, Papa und den Großeltern eine gute Nacht.

„Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage: ‚Nein, den Papa gibt es nicht‘“, betont sie. Besonders herzlich spricht sie aber über die Mutter ihres Ex-Partners: „Malous andere Oma, sie ist die tollste Frau der Welt.

“ Der Kontakt zu ihr ist seit der Trennung unverändert. Ein gemeinsames Leben als kleine Familie hatte sich die Influencerin immer gewünscht. Dennoch steht sie fest hinter der Trennung und will diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Die Angehörigen ihres Ex-Partners bleiben für sie aber Teil von Malous Familie. „Das bleibt ja auch für immer so“, stellte sie klar.