Nach einem Baumsturz mit einem Verletzten ließ das Bezirksamt weitere Pappeln in Eppendorf untersuchen. Zwölf Bäume müssen nun gefällt werden.

Ein Gutachter hat nach einem Baumsturz an der Erikastraße weitere Pappeln untersucht. Zwölf von ihnen müssen nun aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Ein Baum stürzte um, ein Mensch wurde leicht verletzt – jetzt müssen in der Grünanlage an der Erikastraße in Eppendorf gleich zwölf Bäume gefällt werden.

Nach dem Vorfall hatte das Bezirksamt Hamburg-Nord einen externen Gutachter damit beauftragt, 29 weitere Pappeln zu untersuchen. Zwölf davon sind nicht mehr verkehrssicher und müssen laut Bezirksamt umgehend weg. Die Fällarbeiten sind für die zweite oder dritte Dezemberwoche geplant. Bereits 2024 hatte es rund um den Haynspark und den Eppendorfer Mühlenteich mehrere gefährliche Vorfälle gegeben.

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Herabstürzende Äste und umkippende Bäume beschädigten unter anderem Autos und Kanus. Im Mai 2024 erlitt eine Passantin durch einen herabfallenden Ast eine Platzwunde am Kopf, wie das „Abendblatt“ im Februar 2025 berichtete. Insgesamt müssen in den öffentlichen Grünanlagen im Bereich Eppendorf-Winterhude zusätzlich 26 Bäume gefällt werden. Ersatzpflanzungen sind an geeigneten Standorten vorgesehen.