Nach-Vorgang: Ist ein grundsätzliches Umdenken notwendig?

Die Debattekultur beginnt fast reflexhaft mit Differenzen. Aufmerksamkeit bekommt wer Konflikte zuspitzt. Das Gemeinsame wirkt dagegen schnell langweilig oder verdächtig harmonisch. Vielleicht liegt genau darin ein Fehler. Hören wir vielleicht dieлим das young man in Mainz. Ihn wäre spannender, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, statt Gegensätze weiter zu schärfen...

Der Vorabend zum 1. Mai wirkt bei mir nach. Nach meinem Vortrag im Bistum Mainz über den Acht-Stunden-Tag sprach mich ein junger Mann an. Freundlich, keineswegs belehrend.

Die Diskussion sei interessant gewesen, meinte er, aber ich hätte zu sehr auf Kontroversen gesetzt. Spannender wäre es doch, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, statt Gegensätze weiter zu schärfen. Ich wusste sofort, was er meinte. Noch wenige Tage später führte ich ein Vorgespräch mit Kevin Kühnert.

Wir überlegten, wie sich die gemeinsame Stunde auf der re:publica zum Thema soziale Ungleichheit gestalten ließe. Ich hatte lange über Gegensätze nachgedacht und sogar ein Good-Cop-Bad-Cop-Spiel erwogen. Kühnert hielt das für unnötig. Es gehe darum, Menschen in ein gemeinsames Nachdenken einzubeziehen und Positionen gemeinsam zu entwickeln — nicht darum, Fronten aufzubauen.

Kurz darauf sprach ich mit Andreas Lebert. Vor elf Jahren hatte er bei der „Zeit“ die Rubrik „Streit“ entwickelt — ein journalistisches Format, das auf Zuspitzung setzt. Nun meinte er, man müsse vielleicht umdenken: Statt Gegensätze zu schärfen, lieber Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Das könne spannend sein





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Nach-Vorgang Gegensätze Einfachenachdenken Gesellschaftskultur

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