Neustart bei der Brandenburger Linken: Eine Newcomerin setzt sich gegen die bisherige Vorsitzende durch. Über den Co-Vorsitz entscheidet das Los. Die Linke steht vor der Aufgabe, Streit zu überwinden.

Neustart bei der Brandenburg er Linke n: Eine Newcomerin setzt sich gegen die bisherige Vorsitzende durch. Über den Co-Vorsitz entscheidet das Los. Die Linke steht vor der Aufgabe, Streit zu überwinden.

Blankenfelde-Mahlow - Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag will die Linke in Brandenburg mit einer neuen Führungsspitze Kurs auf die Wahl 2029 nehmen. Die Sozialarbeiterin Svenja Gross-Lattwein aus der Uckermark wurde beim Parteitag in Blankenfelde-Mahlow an die Spitze der Landespartei gewählt. Die Newcomerin setzte sich knapp gegen die bisherige Landesvorsitzende Katharina Slanina durch, die zuvor in die Kritik geraten war. Den Co-Vorsitz übernimmt Candy Boldt-Händel aus Oranienburg.

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Allerdings entschied hier das Los, nachdem zuvor mehrere Wahlgänge gescheitert waren. Weder Boldt-Händel noch der andere Bewerber Daniel Irrgang erreichten die erforderliche Mehrheit. Der Parteitag wurde auch von internen Querelen überschattet. Die Linkspartei hat nach eigenen Angaben inzwischen fast 5.500 Mitglieder in Brandenburg.