Der Fahrer bemerkt den Brand gerade noch rechtzeitig. Dann läuft brennendes Benzin über die Straße.

Am Freitagabend bemerkt ein Fahrer plötzlich Flammen, die aus seinem Mercedes schlagen. Wenig später lodert das Feuer meterhoch. Die Straße muss gesperrt werden. Ein Werkstattbesuch endete für den Besitzer eines schwarzen Mercedes am Freitagabend in einem Feuer-Fiasko.

Der Fahrer konnte sich zwar noch rechtzeitig in Sicherheit bringen – sein Auto aber war nicht mehr zu retten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fahrer des Mercedes gerade auf dem Rückweg von einer Autowerkstatt, als er kurz nach 18 Uhr auf Höhe der Kreuzung Am Soldatenfriedhof/Neue Straße in Harburg bemerkte, dass sein Wagen brannte. Geistesgegenwärtig stellte er den Pkw ab und brachte sich in Sicherheit, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

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Während des Brandes trat Benzin aus dem Mercedes aus und floss brennend über die Fahrbahn. Die Neue Straße und Teile des Harburger Rings mussten deshalb gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zusätzlich wurde der Umweltdienst angefordert.